SAMSUN (İHA) - Körlükle sonuçlanabilen 'göz tansiyonu' tedavi edilebiliyor

40 yaş üstü 40 kişiden 1'inde görülen glokom, bu 40 kişinin 20'de 1'inin kör olmasına neden olabiliyor

SAMSUN - Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, dünyada önlenebilir körlükler arasında 2. sırada yer alan glokom (göz tansiyonu) hastalığının 40 yaş üstü 40 kişiden 1'inde görüldüğünü, tedavi edilmediği takdirde ise hastalığın bu 40 kişinin 20'de 1'inin kör olmasına neden olabildiğini söyledi.

"12 Mart Dünya Glokom Günü" dolayısıyla açıklama yapan Medicana International Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, göz tansiyonunda erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

"40 yaş üstündeki herkes glokom için risk faktörüdür"

Belirli hastalıkları bulunan ya da 40 yaş üstü herkesin göz tansiyonu riski taşıdığının altını çizen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kan, "Glokom dediğimiz göz tansiyonu hastalığı dünyada önlenebilir körlükler arasında 2. sırada yer alıyor. Buna dikkat çekmek ve göz tansiyonu ile alakalı bilinci arttırmak için her yıl 12 Mart, Dünya Glokom Günü olarak kutlanıyor. Amaç, hastaları glokom konusunda bilgilendirmek. 40 yaş üstündeki herkes glokom için risk faktörüdür. En önemli 2. risk faktörü ailede glokom olması. Hastanın çok yüksek oranda miyop ya da hipermetrop olması yüksek risk faktörü. Diyabet, hipertansiyon gibi sistemik hastalığı olanlar da risk faktörü altındadır. Bunun dışında travma geçirmiş, gözüne darbe almış kişiler ve yüksek kortizon kullanan kişiler de risk faktörüdür. Özellikle bu kişiler olmak üzere 40 yaş üstü herkesin göz tansiyonu ölçümü için bir hekime başvurması gerekmektedir. Tek başına göz tansiyonu ölçümü glokom tanısı koymak için yeterli değildir. Bunun dışında göz sinir liftlerinin analizini yapmaktayız. Görme alanı testlerine sokmaktayız ve kornea kalınlıklarını ölçerek glokom tanısını koymaktayız" dedi.

"Ölmek üzere olan ya da hasarlı sinirleri kurtarmak için hızlı tedavi çok önemli"

Önlenebilir bir hastalık olan glokomun tedavi süreci hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emrah Kan, "Glokom tanısı konulan hastaların tedavisi medikal olarak başlar. Göz damlaları ile tedavi başlar. Önce basit damlalara, yetmezse 2. ve 3. damla ilavesi şeklinde gitmekteyiz. Bu tedavilere rağmen cevap alamadığımız hastaları önce lazer, daha sonra da cerrahi işlemler ile tedavi ediyoruz. Lazer işlem poliklinik ortamında 5-10 dakikada yapılabiliyor fakat etkisi genelde geçici oluyor. Asıl kalıcı tedavi göz tansiyonu cerrahi ameliyatları olmaktadır. Bu da ameliyathane şartlarında yapılır. Glokom, bir kere hasar erdikten sonra geri dönüşü olmayan bir hadisedir. Eğer bir hasta glokom tanısı almışsa yapılacak ilk iş, çok hızlı bir şekilde tedaviye başlamaktır. Çünkü ölen ve harap olmuş sinirleri kurtarmamız ne yazık ki mümkün değil. Ölecek ya da hasar görecek sinirleri kurtarmak amacıyla çok hızlı bir şekilde göz tansiyonunu tedavi etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

"Glokom, hastaların 20'de 1'inin kör olmasına neden oluyor"

"Glokom, hastaların 20'de 1'inin kör olmasına neden oluyor" diyen Doç. Dr. Kan, şunları söyledi:

"Glokom, 40 yaş üstünde 40 kişiden 1'inde görülüyor. Bu 40 kişinin 20'de 1'inde de körlükle sonuçlanabilen bir hastalık olması nedeniyle tedavi çok önemli. Önlenebilir bir hastalık olması nedeniyle erken tanı çok önemli. Risk faktörü taşıyan kişilerin yılda en az 1 kere göz tansiyonlarını takip ettirmeleri, ölçtürmeleri ve kendilerinde glokom olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Göz tansiyonu cerrahisi çok korkulacak bir işlem değildir. Cerrahiden 1 hafta sonra hastalar gündelik hayatlarına dönerler. Ameliyat olan hastanın daha önce kullandığı göz tansiyonu ilaçlarını ameliyattan sonra kesebilmekteyiz. Bu da hastalarımızı ilaçların yan etkilerinden korumaktadır."