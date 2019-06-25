Korkuteli Savcısı Şevli, göreve başladı
Korkuteli Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli göreve başladı.
Korkuteli Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli göreve başladı.
HSYK kararnamesiyle ataması yapılan Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli, ilk görev yeri olan Korkuteli Adliyesinde göreve başladı.
Cumhuriyet Savcısı Şahin Şevli Korkuteli'nin ilk görev yeri olmamdan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek"Vazifemizi yerine getirirken hukukun üstünlüğünü ve masumiyet karinesi büyük önem arz ediyor. Vatandaşımız için adaleti tesis etmenin gayreti içinde olacağım" dedi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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