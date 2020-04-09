Korkuteli Orman İşletme Şefleri görevlerine başladı Korkuteli Orman işletme Müdürlüğüne atanan 3 yeni şef, bir orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğünde görevlerine başladı.

Korkuteli Orman işletme Müdürlüğüne atanan 3 yeni şef, bir orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğünde görevlerine başladı.

Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Şefi Ali Akın, Güllüpınar İşletme Şefi İrfan Taş ile Yazır şefliğine atanan Harun Karabaş şefliklerini teslim alarak görevlerine başladı. Ayrıca bir yeni orman mühendisi ile 5 orman muhafaza memuru da görevlerine başladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA