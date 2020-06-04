Korkuteli'nde sulama sezonu pazar günü başlıyor Korkuteli Sulama Birliği Başkanlığı, Korkuteli barajından Pazar günü itibariyle sulama sistemine suyu verilmeye başlıyor.

Korkuteli Sulama Birliği Başkanlığı, Korkuteli barajından Pazar günü itibariyle sulama sistemine suyu verilmeye başlıyor. 15 milyon metreküp su bulunan Korkuteli Sulama suyu barajı, sulama sezonuna Pazar günü itibariyle Alaaddin ve Kargalık mahallesine su vermeye başlayacak ve 4 sulama suyu verilecek.

Eylül ayından bu yana sulama suyu barajında kapakların kapanmasıyla birlikte baraj su tutmaya başladı. Korkuteli Sulama Birliği tarafından işletilen 52 milyon metreküp su kapasiteli Korkuteli Barajı, ilçe çiftçisine damlama sistemi ile sulama suyu 7 Haziran Pazar günü verilmeye başlıyor. Bu yıl barajda 15 milyon metreküp su biriktiğini söyleyen Sulama Birliği Başkanı Semra Torun, "Artık suyu israf etmeyeceğiz. Damlama sulama sistemiyle çiftçilerimize Pazar itibariyle su vereceğiz. İlk olarak Pazar günü Alaaddin ve Kargalık mahallesine su vereceğiz. Sulama 12 Haziran itibariyle tamamen tüm bölgeye dağılacak. Bu sezon 4 kez su vereceğiz. Her sulamada 3 milyon su gidiyor. Barajımızda 3 milyon suyumuzu her zaman yedekliyoruz" dedi.

"Barajımız dolmaya devam ediyor"

İlçede son 10 gündür etkili olan yağmur yağışı ve sel dolayısıyla sulama suyu barajını destekleyen Varsak çayı ve Bingeçit Koçantı deresinden yoğun bir girdi olduğunu söyleyen Torun, "Son bir hafta da yağan yağmurlar ile birlikte çiftçimize vereceğimiz bir su sel ve yağmur ile birlikte geldi. Dün yapılan son ölçümler sonrası seviyende yükselme devam ediyor. İnşallah bundan sonra yağacak olan yağmurlar barajımız istenilen seviyeye ulaşacaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA