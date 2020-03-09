Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi - Haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, Güncel

Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde muhtarlarla bir toplantı yaparak, sorun ve talep ve önerilerini yerinde tespit etti.

09.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:20
Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde muhtarlarla bir toplantı yaparak, sorun ve talep ve önerilerini yerinde tespit etti.


Korkuteli Öğretmen Evi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Şube Müdürü Mustafa Ünlü, ASAT İlçe Müdürü Melih Astarcıoğlu, Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu ile 58 mahallenin muhtarları katıldı. Toplantıda Korkutelili muhtarlar sorunlarını, mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetleri Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine aktardı. İlçe sorunlarının çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, "Sorunlarımızın yerinde tespit ediliyor olması çok güzel. Daha önce de Başkanımız Muhittin Böcek gelmişti. Sorunların daha kısa sürede çözülmesi ve halkımızın taleplerinin karşılanması adına bu ziyaret ve toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Engin Özkoç Donald Trump Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Çağla Şıkel Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Korkuteli'nde muhtarların sorunları dinlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:32:06. #1.15#