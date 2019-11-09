Korkuteli'nde köpek dövüşü iddiası

09.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:20

Korkuteli ilçesinde köpek dövüştürdüğü iddia edilen 27 kişiye toplam 20 bin 871 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Jandarma Karakolu ekipleri, Çukurca Mahallesi'nde köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı baskında suçüstü yakalanan 27 kişiye Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce toplam 20 bin 871 lira idari para cezası kesilirken, köpeklere el konuldu.

Kaynak: AA