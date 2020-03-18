Korkuteli'nde kapalı yöntemle ameliyat edilen hasta, sağlığına kavuştu Korkuteli Devlet Hastanesinde sol idrar borusundaki 3 santimetrelik taş nedeniyle böbreği çalışamaz hale gelen 55 yaşındaki hasta, kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Korkuteli Devlet Hastanesinde sol idrar borusundaki 3 santimetrelik taş nedeniyle böbreği çalışamaz hale gelen 55 yaşındaki hasta, kapalı ameliyat yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Başhekim Op. Dr. Nihat Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede ilk defa kapalı yöntemle böbrek ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Böbrek rahatsızlığıyla hastaneye başvuran hastanın sol idrar borusunda 3 santimetre boyutunda taş tespit edildiğini anlatan Ateş, taşın neden olduğu tıkanıklık nedeniyle böbreğin işlevini yerine getiremez hale geldiğini belirlediklerini kaydetti.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kısaarslan ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Avanaz'ın gerçekleştirdiği ameliyatla çalışamaz durumundaki böbreğin kapalı teknikle çıkarıldığını aktaran Ateş, kapalı yöntem sayesinde hastanın daha kısa sürede iyileştiğini belirtti.

Hastanın taburcu edildiğini aktaran Ateş, bu tür ameliyatları artık Korkuteli Devlet Hastanesinde de yapabildiklerini bildirdi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kısaarslan da kapalı böbrek ameliyatlarının infeksiyon, taş, tıkanma, doğuştan gelişememe ve böbrek damar darlıklarına bağlı yüksek tansiyon gibi böbrek fonksiyonu kaybedilmiş hastalarda uygulandığını söyledi.

Böbreğin vücuttan çıkarılmasının gerektiği durumlarda bu yöntemin çok dar alanda ve kısa süreli bir cerrahi işlem sağladığını ifade eden Kısaarslan, hastalarda daha az travmaya neden olduğunu kaydetti.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Avanaz da küçük ameliyat kesileri sayesinde hastaların daha kısa süre hastanede kaldığını, hızlı iyileştiklerini, ameliyat sonrası daha az ağrı hissettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA