Korkuteli'nde denetimler arttı
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Korkuteli'nde denetimler arttı

Korkuteli'nde denetimler arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korkuteli ilçesinde 17 günlük tam kapanmada vaka sayılarının düşürülmesine yönelik her türlü tedbir alınırken denetimler de sıklaştırıldı.

Korkuteli ilçesinde 17 günlük tam kapanmada vaka sayılarının düşürülmesine yönelik her türlü tedbir alınırken denetimler de sıklaştırıldı. Korkuteli'nde Polis ve Jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor. Korkuteli'nde yasağın başladığı günden itibaren ilçe giriş ve çıkışlarında Polis ve Jandarma denetimler yapılıyor. Dışarıda olan herkese izin belgesini soran polis ekipleri, belgesi olmayanlara 3 bin 150 ceza uyguluyor.

Jandarma kontrol noktalarında sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Jandarmaya bağlı ekiplerin kendi sorumluluk bölgelerinde bu denetimlerin tam kapanma uygulaması süresince 24 saat sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar, yapılan denetim ve uygulamalardan memnun olduklarını, kurallara herkesin uyması ile salgın hastalık ile mücadelede başarılı olunabileceğini, denetim ve kontrollerin daha da sıklaştırılmasını beklediklerini ifade ettiler. - ANTALYA

Korkuteli'nde denetimler arttı
Korkuteli'nde denetimler arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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