Korkuteli'nde anız ve ekin yangını
Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş Mahallesinde çıkan anız ve ekin yangınında, 90 dekar alan zarar gördü.
Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş Mahallesinde çıkan anız ve ekin yangınında, 90 dekar alan zarar gördü. Yangın vatandaşlar ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Beğiş Mahallesi, Anaz burnu mevkiinde saat 15.00 sıralarında arpa, buğday ve anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, vatandaşların ve ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangında, 90 dekarlık alanda bulunan anız, buğday ekili alan ile tarla içinde bulunan saman balyalarının yandığı bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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