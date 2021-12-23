Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı Antalya'nın Korkuteli İlçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Büyükköy mahallesinde içki imalathanesinde 80 Litre sahte içki ele geçirildi.

Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli İlçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Büyükköy mahallesinde içki imalathanesinde 80 Litre sahte içki ele geçirildi.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri Korkuteli'ne bağlı Büyükköy mahallesinde H.G. isimli şahsın evinde alkol üretimi yaptığı duyumunun alınması üzerine, harekete geçerek şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde, damıtma düzeneği ile birlikte, 80 litre kaçak içki ele geçirdi. Ele geçirilen alkollere Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, Şüpheli H.G. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı

Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı

Korkuteli'nde 80 litre kaçak alkol yakalandı

Arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim

Arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuştu: Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim

 Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı

Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı

 Sahte içki kabusu devam ediyor! 17 şehirde 79 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu devam ediyor! 17 şehirde 79 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title