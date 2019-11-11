11.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Korkuteli'nde 4 bin 500 fidan toprakla buluştu. Korkuteli-Elmalı yolu üzeri Mezbaha karşısında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla 4 bin 500 fidan dikildi.



Tüm Türkiye'de saat 11.11'de 'Geleceğe Nefes' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik için Korkuteli-Elmalı yolu üzerinde öğrencisinden askerine, polisine, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine yüzlerce vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi.



Törende konuşan Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde 'Geleceğe bir nefes' projesi kapsamında milyonların tek yürek olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'nin her yerinde insanlar tek yürek olarak toprağına, vatanına sevdalı bir şekilde bu faaliyeti icra etmekte. Ülkemizin ve insanımızın en önemli özelliği toprağı vatan saymasıdır. Şu anda yapılan çalışmada toprağı vatan sayan milletin vatanına hizmet etme noktasında, vatanını daha değerli kılması noktasında çok özellikli bir çalışma. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından 7'den 70'e herkes ellerindeki fidanları toprakla buluşturdular. - ANTALYA

Kaynak: İHA