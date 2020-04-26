Korkuteli'nde 22 kişiye ceza Korkuteli'nde 22 kişiye ceza Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Korkuteli'nde denetimlerine aralıksız bir şekilde devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza yazdı.

Korkuteli'nde 22 kişiye ceza

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktılar, cezayı yediler

ANTALYA - Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Korkuteli'nde denetimlerine aralıksız bir şekilde devam eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymayıp sokağa çıkan 22 kişiye ceza yazdı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Korkuteli'nde Korkuteli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde genel uygulama yaptı. İlçenin değişik bölgelerinde görev yapan emniyet güçleri, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem uyguladı. 23-25 Nisan tarihlerinde yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Sessizlik hakim oldu

Ulaşımda 5 ilin geçiş güzergahı olan Korkuteli'nde Polis ve Jandarma denetimlerini sürdürdü. 5 ilin geçiş noktası olan ve normal vakitte yüzlerce aracın geçtiği kavşakta tarihi bir boşluk oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen cadde ve sokakların yanı sıra büyükşehirleri birbirine bağlayan karayolunu çok az aracın kullandığı görüldü. Polis ekipleri, polis kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların seyahat belgeleri incelenirken ekipler de vatandaşlara eldiven ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA