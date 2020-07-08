Korkuteli'nde 2 günde 235 ünite kan bağışı
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Korkuteli'nde 2 günde 235 ünite kan bağışı

Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, "Kan Bağışı" kampanyası çerçevesinde Korkuteli Cumhuriyet meydanında kan bağışı için standı açtı.

Korkuteli'nde 2 günde 235 ünite kan bağışı
08.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:54

Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, "Kan Bağışı" kampanyası çerçevesinde Korkuteli Cumhuriyet meydanında kan bağışı için standı açtı. 1 hafta ilçede kalacak olan Kızılay TIR'ında gerçekleşen kan bağışına 2 günde 235 ünite bağışta bulunuldu.

Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi tarafından her 3 ayda bir Korkuteli'nde gerçekleştirdiği kan bağışına yoğun katılım gerçekleşti.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılay'ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Veysi Aldemir, "Korkuteli'ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Hafta sonuna kadar ilçe halkımızdan kan bağışına destek için buradayız. İlk iki günde 235 ünite kan bağışı topladık" dedi.

Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Aldemir, "Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynın kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay'ına kan vermeye çağırıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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