Korkuteli'nde 2,5 ay sonra ilk cuma namazı KORKUTELİ'de koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

KORKUTELİ'de koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan camilerin bir bölümünde hijyen ve mesafe koşulları altında bugün ilk cuma namazı kılındı.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurtta belirlenen kurallar gereği öğle, ikindi ve cuma namazlarının 29 Mayıs tarihinden itibaren camilerde kılınmaya başlanacağını açıkladı. Bugün Korkuteli'nde 135 noktada belirlenen kurallar çerçevesinde cuma namazı kılındı.İlçe Müftülüğü tarafından belirlenen alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanan alana gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralına göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Namaz öncesi Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ve Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri, namaz kılacak alanlara 65 yaş üzeri vatandaşları almadı. Kapalı pazar yerinde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cuma namazını Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı kıldırdı. Cuma namazının ardından vatandaşlar kontrollü olarak kapalı pazar yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA