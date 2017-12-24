Korkuteli Myo Öğrencileri, 50 Proje Hazırladı

Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Bilgisayar Programcılığı dersi kapsamında 50 projenden oluşan bir sunum yaptılar. Sunumlar arasında havadaki nemi ölçen cihaz, ses yüksekten amfi devresi, ısıya duyarlı fan devresi, led küp, web sitesi ve autocad ile 3 boyutlu çizimler gibi birçok projeyi yer aldı.



Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Esen Eyiler projeler ile ilgili olarak, "Korkuteli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri Sistem Analizi Dersi kapsamında hazırladıkları ve danışmanlığını Öğretim Görevlisi Nurel Özdinç Polat'ın yaptığı uygulama projelerini bölüm laboratuvarında sundular" dedi.



Eyiler; "Toplamda 50 projenin katıldığı sunumda havadaki nemi ölçen cihaz, ses yüksekten amfi devresi, ısıya duyarlı fan devresi, led küp, Antalya ve ilçelerini tanıtan web sitesi ve autocad ile 3 boyutlu çizimler gibi birçok projeyi öğrenciler arkadaşlarına ve öğretim elemanlarına sunmuşlardır. Sunulan projeler günlük hayattaki uygulamaya yönelik bir sorunun çözümünü hedefleyen projelerdir. Gerçekleşen bu projeler sayesinde öğrenciler ekip halinde çalışma ve problem çözme gibi özellikleri kazanmaktadırlar" diye konuştu. - ANTALYA