Korkuteli kurallara uydu, ihtiyaçlar eve servis edildi Yeni tip Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlıması Korkuteli ilçesini de sessizliğe büründü.

Yeni tip Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlıması Korkuteli ilçesini de sessizliğe büründü. İlçede fırınlar mahalle aralarında vatandaşın evine kadar ekmek götürdü, çifti ilacına, dikimine, üretimine ara vermedi, merada hayvanını otlattı. Polis ve Jandarma ekipleri uygulama noktasında görevinin başında yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Korkuteli ilçesinde cadde ve sokaklarında da sessizlik hakim oldu. İlçenin en işlek caddeleri, sokakları ve meydanları yasak ile birlikte boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçe merkezinde, polis ekipleri devriye gezerken, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında olan vatandaşların geçişine izin verildi. Fırınlar, kargo şirketleri, sağlık kuruluşları ve tüpçü dükkanları açık kalarak evlere servis yaptı.

5 ilin geçiş noktasında kalan Korkuteli'nde Polis ve Jandarma da uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, yasağı delen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşları takip etme amaçlı ve trafik noktasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarda bulundu. Yapılan uygulamalar kapsamında ekipler durdurulan araçlarda sosyal mesafeyi koruyarak, kişilerin yaşlarına ve ilgili belgelerine baktı. - ANTALYA

Kaynak: İHA