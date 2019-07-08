Korkuteli, Kick Boksta 3 Türkiye birincisi çıkardı

Korkutelili Kick Boks Sporcuları Sena Amine Nur Özgen, Seren Erkış ve Elif Tarayan, Erzurum'da yapılan Türkiye Kickboks Türkiye Şampiyonasında Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attılar.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Erzurum'da düzenlendi. Şampiyonaya Korkuteli'ni temsilen 10 sporcu katıldı. Müsabakalar sonrası; 60 kiloda Gençler kategorisinde Sena Amine Nur Özgen 1'inci, Büyükler kategorisinde 70 Kiloda Seren Erkış 1'inci, 52 kiloda Genç bayanlar kategorisinde Elif Tarayan 1'inci oldu.

Özgen, Bu yıl Eylül ayı içinde Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasında Türk Milli Takımını temsil etmeye hak kazandı.

Elif Tarayan ise, Eylül'de yapılacak olan Avrupa şampiyonasında mili takımı temsil edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA