Korkuteli Kaymakamı Çimşit'ten Kovid-19 uyarısı Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 15 olduğunu belirterek, "Salgının ilçemizde daha vahim durumlara gelmemesi için, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalı, yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyarmalıyız.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 15 olduğunu belirterek, "Salgının ilçemizde daha vahim durumlara gelmemesi için, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalı, yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyarmalıyız." dedi.

Kaymakam Çimşit yaptığı açıklamada, ilçedeki pozitif vakalar ve genel durumla ilgili bilgi verdi.

İlçedeki pozitif vaka sayısı bugün itibarıyla 15 olduğunu bildiren Çimşit, şunları ifade etti:

"Bugün sabah 5 yeni pozitif vaka daha tespit edildi. Aynı zamanda bu pozitif vakalarla teması tespit edilen 100'e yakın vatandaşın da takibi yapılıyor. Salgının ilçemizde daha vahim durumlara gelmemesi için, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalı, yakın çevremiz başta olmak üzere uymayanları uygun bir şekilde uyarmalıyız." dedi.

Çimşit, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "Koronavirüs Denetimleri Genelgesi"ne bağlı olarak ilçede denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.

Kaynak: AA