Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında, Antalya- Korkuteli Karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Antalya'ya seyir halinde olan Yahya D. yönetimindeki 07 GN 378 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Osman K'nin (41) kullandığı 33 VP 523 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mustafa Kalkay yaşamını yitirirken, sürücü Yahya D. ile Hüseyin Işık ve Adem Çatak (42) yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye sevk edildi. Otomobildeki 3 yaralı, ambulanslarla Döşemealtı ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Çatak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı haber alarak ne gelen Mustafa Kalkay'ın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kalkay'ın koronavirüs hastalığından yeni kurtulduğu ve karantina sürecinin iki gün önce sona erdiği öğrenildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kalkay'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Osman K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Korkuteli Karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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