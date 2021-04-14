Korkuteli ilçesinde dört mahalleye yeni içme suyu hatları yapıldı
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Korkuteli ilçesinde dört mahalleye yeni içme suyu hatları yapıldı

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Korkuteli ilçesinde dört mahalleye yeni içme suyu hatları yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Korkuteli ilçesindeki dört mahallede yeni içme suyu hatları yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Korkuteli ilçesindeki dört mahallede yeni içme suyu hatları yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşması için Kargın, Çomaklı, Yelten ve Yazır mahallelerinde çalışma gerçekleştiriyor.

İlçedeki dört mahallesindeki sorunlu hatları yenileyen ekipler, yeni yerleşim bölgelerine de içme suyunu ulaştırdı. Ekipler, Kargın ve Çomaklı mahallerinde 400'er metre, Yelten Mahallesi'nde 800 ve Yazır Mahallesi'nde ise 900 metrelik yeni hat imalatı yaptı.

Böylelikle bölgede yazın artan nüfus nedeniyle azalan su sorununun önüne geçilmiş oldum.

Öte yandan ekipler, Uzunoluk Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı bulunmayan bölgeye yeni hat yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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