Korkuteli ilçesinde 160 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Korkuteli ilçesinde 160 gram uyuşturucu ele geçirildi

Korkuteli ilçesinde 160 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada bir kişinin üzerinde farklı 2 adet poşet içerisinde 160 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada bir kişinin üzerinde farklı 2 adet poşet içerisinde 160 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızılcadağ Mahallesinde A.O. isimli şahsin yolcu minibüsü ile Antalya'dan Korkuteli ilçesine uyuşturucu madde getireceğinin bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve 17. JASAT ekipleri tarafından bahse konu araç içerisinde ve şahıs üzerinde yapılan aramalar neticesinde farklı 2 adet poşet içerisinde 160 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan A.O. isimli şahıs, ifadelerinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Korkuteli ilçesinde 160 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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