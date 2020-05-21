Korkuteli Hizmet Biriminin yeni Müdürü Saliha Üstem
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Korkuteli Hizmet Biriminin yeni Müdürü Saliha Üstem

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Müdürlüğüne, Korkuteli Belediyesinin 24 yıllık memuru Saliha Üstem getirildi.

Korkuteli Hizmet Biriminin yeni Müdürü Saliha Üstem
21.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:53

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Müdürlüğüne, Korkuteli Belediyesinin 24 yıllık memuru Saliha Üstem getirildi.

Üstem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla hemen göreve başladı. Korkuteli Hizmet Birimi eski Müdürü Mustafa Ünlü ise, başka bir birime müdür olarak görevlendirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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