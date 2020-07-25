Korkuteli Fethiye Çevre yolunda kaza: 2 yaralı
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Korkuteli Fethiye Çevre yolunda kaza: 2 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Korkuteli Fethiye Çevre yolunda kaza: 2 yaralı
25.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:10

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli Karşıyaka Mahallesi Antalya-Denizli çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden, Fethiye istikametine gitmekte olan Mustafa Oğuzhan Sarı (46) idaresindeki 72 BD 699 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan Kübra Yıldıran (38) idaresinde 07 KY 916 Plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa Oğuzhan Sarı idaresindeki 72 BD 699 plakalı kamyonet, orta refüje çıkarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkartılan Mustafa Oğuzhan Sarı ve Kübra Yıldıran olay yerine gelen ambulans ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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