Korkuteli Devlet Hastanesi'ne Rekor Hasta Başvurusu

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesi günlük 2 binin üzerinde hastaya bakmaya başladı.



Korkuteli Devlet Hastanesi günden güne artan hasta sayısı ile rekora gidiyor. Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Eke, "Korkuteli Devlet Hastanesi'ne müracaat eden günlük ortalama hasta sayısında artış yaşanmıştır. İlçemizde yaz aylarında artan nüfus ile birlikte hastanemizdeki hasta yoğunluğunda da her sene belli oranlarda artış yaşanmaktadır. Ancak bu sene bu rakam ciddi oranda kendini hissettirmiştir. Geçtiğimiz 2016 yılı Temmuz ayı istatistiklerine baktığımızda, hastanemize günlük ortalama bin 400 hasta müracaat ederken, bu sayı 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü 2 bin 147'yi bulmuştur. 2016 yılında yüzde 96 olan hasta memnuniyeti, 2017 yılında yüzde 99'lara yükselmiştir. 24 uzman hekim, 6 acil hekimi, 10 diş hekimi, 143 yardımcı sağlık personeli, 87 hizmet alımı, 28 diğer personel olmak üzere toplamda 298 personel ile hizmet veren hastanemize en çok başvuru olan ilk üç branş sıralamasında dahiliye, genel cerrahi ve kulak burun boğaz hastalıkları gelmektedir" dedi. - ANTALYA