Korkuteli'den 13 sporcu Milli Takım elemelerine katılacak
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Korkuteli'den 13 sporcu Milli Takım elemelerine katılacak

Korkuteli'den 13 sporcu Milli Takım elemelerine katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Belediye Spor Salonunda 9-15 Haziran 2021 tarihleri arası yapılacak olan 2021 Yılı 11-12-13 Yaş Güreş Milli Takım kamp kadrosu belirleme seçmelerine Korkuteli Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezi 13 sporcu ile katılacakKorkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet...

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Belediye Spor Salonunda 9-15 Haziran 2021 tarihleri arası yapılacak olan 2021 Yılı 11-12-13 Yaş Güreş Milli Takım kamp kadrosu belirleme seçmelerine Korkuteli Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezi 13 sporcu ile katılacak

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, Güreş Eğitim Merkezi olarak amaçlarının öğrencilerin spor yapmalarına imkan sağlamak olduğunu belirterek " Ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven, topluma faydalı nesiller yetiştirmek ve ayrıca sporda yetenekli çocuklarımızın keşfedilerek milli takıma kazandırılması hedeflenmektedir. Sporcularımıza güveniyoruz. İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek Milli takıma seçileceklerinden hiç şüphemiz yok" dedi. - ANTALYA

Korkuteli'den 13 sporcu Milli Takım elemelerine katılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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