Korkuteli'de Yol Çalışmaları

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban Ulucak Mahallesinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Eski adıyla Sımandır olarak bilinen Ulucak Mahallesine giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İrban'a Korkuteli Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Memioğlu ve Ulacak Mahalle Muhtarı Fikret Ayanoğlu eşlik etti.

Ulucak Mahallesi ve Sımandır Susuzu olarak adlandırılan bölgede yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan İrban aynı anda birçok mahallede yol çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. "Korkuteli Güzel Olacak sözüyle yola çıktık" diyen Başkan İrban,"Asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarımız birçok mahallemizde devam ediyor. Yol çalışmalarının yapıldığı mahallelerimizden birisi olan Ulucak mahallemizdeyiz. Burada kilitli parke taşı yapımı ve asfalt için zemin çalışması yapılıyor. Aynı zamanda Ulucak Mahallemizin Susuz olarak adlandırılan bölgesinde de zemin çalışması devam ediyor" dedi.

Başkan İrban Ulucak mahallesindeki stabilize ve kilitli parke taşı döşenen yollarda incelemeler yaptıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti. Ulucak Mahalle Muhtarı Fikret Ayanoğlu başkan İrban teşekkür ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:"Başkanımız mahallemize hizmet getiriyor. Susuz ve merkezde yol çalışmaları başlattı. İrban başkanımız bize verdiği sözü yerine getirdi. Kendisine, başkan yardımcılarına ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA