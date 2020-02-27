Korkuteli'de uyuşturucu operasyonu
Haberler » Güncel » Korkuteli'de uyuşturucu operasyonu - Haber

Korkuteli'de uyuşturucu operasyonu

Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:54
Korkuteli'de uyuşturucu operasyonu

ilçesinde ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Elmalı kara yolunun Ulucak Susuzu mevkisinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 35 gram eroin ele geçirildi, araçtaki Y.Ş. ile İ.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler