Korkuteli'de uyuşturucu operasyonu
Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Elmalı kara yolunun Ulucak Susuzu mevkisinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 35 gram eroin ele geçirildi, araçtaki Y.Ş. ile İ.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA