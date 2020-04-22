Korkuteli'de su sayaç ve borularını çalan kişi yakalandı Korkuteli ilçesinde evlerin su sayaçlarını ve borularını çalan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Korkuteli ilçesinde evlerin su sayaçlarını ve borularını çalan kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkaraman Mahallesi'nde yedi evin su sayaçları ve su borularının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alınan D.H, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Sayaç ve boruları Antalya'daki bir hurdacıya sattığı söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA