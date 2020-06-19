Korkuteli'de kerpiç ev yandı
Korkuteli'de yangın çıkan kerpiç ev kullanılmaz hale geldi.
19.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:32
Korkuteli'de yangın çıkan kerpiç ev kullanılmaz hale geldi.
Ulucak Mahallesi'nde İsmail Topal'a ait kerpiç evde yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrasında ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.
Mahalle muhtarı Mustafa Demir, yangının elektrik kontağından çıktığını ve ölen ya da yaralanan kimse olmadığını belirtti.
Kaynak: AA