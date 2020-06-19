Korkuteli'de kerpiç ev yandı Korkuteli'de yangın çıkan kerpiç ev kullanılmaz hale geldi.

Korkuteli'de yangın çıkan kerpiç ev kullanılmaz hale geldi.

Ulucak Mahallesi'nde İsmail Topal'a ait kerpiç evde yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonrasında ev ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Mustafa Demir, yangının elektrik kontağından çıktığını ve ölen ya da yaralanan kimse olmadığını belirtti.

Kaynak: AA