Korkuteli'de jandarmadan trafik uygulaması
Korkuteli ilçesinde jandarma trafik ekiplerinin uygulamasında 25 araç sürücüsüne ceza verildi.
13.02.2020 19:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:02
Korkuteli ilçesinde jandarma trafik ekiplerinin uygulamasında 25 araç sürücüsüne ceza verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipler, Elmalı ve Bucak kara yolunda, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında telefonla konuşan sürücülere yönelik uygulama yaptı.
Gün boyu süren uygulamada 250 araç denetlendi, 25 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA