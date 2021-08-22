Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
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Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı

Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yol yapım işinde görevli iş makinelerinden 450 litre mazot çalan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yol yapım işinde görevli iş makinelerinden 450 litre mazot çalan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 17. JASAT ve Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Garipçe Mahallesi'nde yol yapım işi ile uğraşan iş makinelerinden mazot çalınması ihbarıyla harekete geçti. Yol şantiyesine ait iş makinelerinden 450 litre mazot çalan S.Ş. ve A.Ç., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı
Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Korkuteli'de iş makinelerinden mazot hırsızlığına suçüstü: 2 gözaltı - Haberler
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