Korkuteli'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Korkuteli ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
23.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:36
Korkuteli ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Antalya-Korkuteli kara yolunun Yazır mevkisinde M.T'nin kullandığı 31 Z 9742 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devirdi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA