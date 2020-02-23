Korkuteli'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Korkuteli'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Korkuteli ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

23.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:36
Korkuteli'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Antalya-Korkuteli kara yolunun Yazır mevkisinde M.T'nin kullandığı 31 Z 9742 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devirdi.

Kazada sürücüyle araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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