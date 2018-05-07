Korkuteli'de Az Su ile Daha Çok Verim

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu projesi ile 63 bin 720 dekar tarım alanının modern sistemlerle sulandığını ve yüzde 60'a varan su tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yıllık tüketilen suyun yüzde 70'inden fazlasının sulama maksatlı kullanıldığına dikkati çekti.

Bu açıdan modern sulama sistemlerine büyük önem verdiklerini belirten Acu, DSİ olarak özellikle son yıllarda, topoğrafik ve hidrolojik koşulları uygun olan yerlerde sulama suyu tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını temel politika olarak kabul ettiklerini bildirdi.

Bunun bir örneğinin de Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tamamlanarak hizmete alınan Korkuteli Sulaması olduğunu kaydeden Acu, Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu projesinin ilk etabının 2015 yılında, ikinci etabının da geçen yıl tamamlandığını ifade etti. Söz konusu rehabilitasyon projeleri ile toplamda 63 bin 720 dekar tarım alanının modern sistemlerle sulandığını belirten Acu, şu bilgileri verdi:

"Korkuteli'nde uygulanan projenin önemine değinmek gerekirse eski sistem vahşi sulama sonucunda toprak erozyonu, taban suyu yükselmesi, tuzlanma veya çoraklaşma gibi çevresel sorunlar olduğu gibi bitkide stres oluşmakta ve gereksiz verim ile gelir kayıpları olmaktadır. Sistemin toprak kaybı, toprağın korunması, verimlilik, üründe kalite ve standartlaşmayı sağlama gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Bu sistem ayrıca genel maliyetleri de düşürmektedir. Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu projesi ile toplamda 63 bin 720 dekar tarım alanı modern sistemlerle sulanmakta ve yüzde 60'a varan su tasarrufu sağlanmaktadır."

Korkuteli projesinin Scada sistemi üzerinden yönetildiğini de kaydeden Acu, "Bu sistem ile ürüne ihtiyacı kadar su verilmekte, sistemin tümü kontrol altında tutulmakta ve arızalara kısa sürede yanıt verilebilmektedir. Projenin 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 55 milyon 54 bin 80 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." açıklamasında bulundu.