Korkuteli'de ambulans devrildi: 3 yaralı
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Korkuteli'de ambulans devrildi: 3 yaralı

Korkuteli ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

24.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:32
Korkuteli'de ambulans devrildi: 3 yaralı

ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Denizli-Antalya kara yolunun Yukarıkaraman mevkisinde U.K'nin kullandığı özel bir hastaneye ait 48 PN 420 ambulans, buzlanmadan dolayı yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ambulansta bulunan iki sağlık personeliyle nakli yapılan hasta hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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