Korkuteli'de ambulans devrildi: 3 yaralı
Korkuteli ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Korkuteli ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Denizli-Antalya kara yolunun Yukarıkaraman mevkisinde U.K'nin kullandığı özel bir hastaneye ait 48 PN 420 ambulans, buzlanmadan dolayı yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ambulansta bulunan iki sağlık personeliyle nakli yapılan hasta hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.