Korkuteli'de Alt Yapısı Tamamlanan Mahallelerin Yollarına Asfalt Çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi, alt yapısını tamamladığı Karşıyaka ve Uzunoluk Mahallelerindeki yollarda asfalt çalışmalarına başlıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, Karşıyaka ve Uzunoluk Mahallelerinde altyapısı tamamlanan sokak ve caddelerde asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Amacımız, herkes için yaşanabilir kent oluşturmak" diye konuştu.



Çalışmaları yerinde inceleyen Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, "Uzak yakın mahalle ayrımı yapmadan her mahallemize, sokağımıza ve caddemize eşit hizmet götürüyoruz. Kanalizasyonu tamamlanan Karşıyaka Mahallesinin bölümü ile Uzunoluk mahallesinde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturduk, yatırımlarımızı tamamladık ve daha sonra yol için kolları sıvadık. Artık tozlu yolları asfaltlamaya başlıyoruz. Çalışmalarımızda vatandaşların yoğunlukta olduğu yerlere öncelik veriyoruz" dedi.



Kış şartları nedeniyle yollardaki bozulmalardan dolayı vatandaşların zaman zaman sıkıntı yaşadığını söyleyen Bilgiç, "Hemşerilerimiz biraz zahmete katlandılar, biraz daha sabır diliyoruz. Kısa sürede inşallah ulaşımı daha rahat hale getireceğiz. Tabi her nimetin bir külfeti var. Her rahmetin birazcık zahmeti oluyor. Bu zahmeti de kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.



Şu anda bazı bölgelerde kanalizasyon çalışmalarının güzel devam ettiğini ifade eden Bilgiç, konuşmasını şöyle tamamladı:



"İlçede hemşerilerimizin daha rahat yaşayabileceği güzel caddeler, sokaklar, hizmet vermeye devam edecektir. Ben bu hemşerilerimizin bu sabrından ve hoşgörüsünden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, yol onarım ve tadilat çalışmalarını sürdüren arkadaşlarımıza da kazasız belasız bir çalışma sezonu diliyorum." - ANTALYA