Korkuteli'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korkuteli'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi

Korkuteli'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Korkuteli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Korkuteli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sülekler Mahallesinde S.U. isimli şahsın hayvan ağılı bulunan bahçede Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince adreste yapılan aramada, ekili halde 15 kök Hint keneviri ele geçti.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
2 gün önce pikniğe gitmek üzere yola çıkan kuzenlerin cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu
2 gün önce pikniğe gitmek üzere yola çıkan kuzenlerin cansız bedeni uçurumun dibinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Murat Boz Neşet Ertaş Mesut Akusta Burcu Biricik
Spor Balotelli Erol Bulut Ozan Tufan Salih Uçan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Korkuteli'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 19:08:37. #1.14#

title