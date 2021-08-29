Korkuteli'de 15 kök Hint keneviri ele geçirildi
Korkuteli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Korkuteli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Sülekler Mahallesinde S.U. isimli şahsın hayvan ağılı bulunan bahçede Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince adreste yapılan aramada, ekili halde 15 kök Hint keneviri ele geçti.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemler sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş