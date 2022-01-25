KORKUTELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

KORKUTELİ, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağan kar ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen ilçe merkezi görünümüyle büyüledi. Korkuteli Belediyesi Fen işleri müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sokak ve caddelere kum attı. Esnaf da sabah dükkanlarının önünde biriken karı kürek ve süpürgeyle temizledi. Çocuklar kardan adam yaparak, eğlenceli vakit geçirdi. Kar yağışı yaylalardaki üreticileri sevindirdi.