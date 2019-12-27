Korkuteli Belediyesinden yerli ve milli otomobile destek

27.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:34

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Türkiye tarafından 2022'de seri üretimine başlanacak yerli ve milli otomobil çalışmalarına destek verdiklerini bildirdi.

İşlek, belediyede yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2022'de üretimine başlanacak yerli ve milli otomobilin tanıtımının yapıldığını hatırlattı.

İşlek, "Korkuteli Belediyesi olarak yerli ve milli sermayemize destek olmak için, yerli otomobil ilk üretildiği ilk andan itibaren belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm araçları yerli otomobille değiştireceğiz. Şimdiden siparişimizi veriyoruz. Heyecan ve gururla o günü bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA