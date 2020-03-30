Korkuteli Belediyesi Mehter Takımından vatandaşa doping Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayanlar için sokak sokak gezerek konser verdi.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı tüm ilçede sokak sokak mahalle mahalle gezerek vatandaşlara evde kalın çağırısı yaparken evlerinde kalan vatandaşlara da moral verdi. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı geleneksel kıyafetleri, eldiven ve maske kullanarak evlerinden çıkamayanlar için sokak sokak dolaştı. Mehter sesini duyan vatandaşlar; genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından kimi zaman alkışlarla kimi zaman da dualarla mehtere eşlik ettiler. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımına; Korkuteli Beledi Başkanı Ömer İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve merkez mahallelerin muhtarları ellerinde vatandaşa "Evde Kal" çağırısı yapan pankartlarla eşlik ettiler. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek; Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı tarafından sokak sokak yapılan bu moral konserlerinin her gün devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler