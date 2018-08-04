Korkuteli Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Giliğ'in Acı Günü
Korkuteli Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Giliğ’in babası Erdoğan Giliğ (76) , bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle yaşamını kaybetti.
Korkuteli Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Giliğ'in babası Erdoğan Giliğ (76), bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle yaşamını kaybetti. Erdoğan Giliğ'in cenazesi, Aşağı Pazar mahallesinde evinden alınarak Paşa Mezarlığına defin edildi. Cenaze törenine, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Belediyesi eski başkanı Hasan Gökce, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, daire müdürleri, aile yakınları ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. - ANTALYA