Korkuteli Arasta projesinde söz bakanlıkta

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek Arasta Projesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ömer İşlek, Arasta ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kendilerine verdiği yetkiyi bakanlığa iade ettiklerini belirtti.

Bugün makamında basın toplantısın düzenleyen Ömer İşlek'e MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ve MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'de eşlik ettiler. İlk olarak toplantının açılış konuşmasını yapan Ömer İşlek; " Seçimlerinden bugüne kadar geçen 23 aylık sürede Korkuteli'mizi geliştirmek, değiştirmek ve Antalya'daki Korkuteli imajını daha da pekiştirmek için az zamanda hep beraber Korkuteli için büyük işler başardık. Bu yaptığımız yatırım ve projelerde, siz değerli Korkuteli halkına bize verdiğiniz maddi ve manevi destekler için müteşekkirim. Bu yapılan projelerle Korkuteli'mizi, konuşulan ve yatırım yapılmak istenen bir ilçe haline getirdiğimizden dolayı onurluyum, gururluyum ve sevinçliyim. Fakat son 6 aylık süreçte baştan ben olmak üzere; ekibim, meclis üyelerim ve teşkilatımız üzerinden yalan ithamlarla, karalama çalışmaları yapılmaktadır. Karalamayla, dedikoduyla, korkutmaya çalışarak sindirmeye, yapılmakta olan işleri engellemeye odaklanmaları, Pazar ve Arasta esnafımızın da zararına neden olmaktadır. Bu 6 ay içerisinde söylemek gerekir ise CHP, İyi Parti ve Saadet Partili meclis üyeleri, Korkuteli'nin gelişimini engellemek, Antalya'nın gözdesi olmasının önüne geçmek için mahkemelerde davalar açmıştır. Özellikle Mart ayı Korkuteli Belediye Meclisi'nde Meydanı boş bularak, bunca emeğin karşılığı olan Korkuteli'mizin kazanımlarını silmek, belediyemizin iş ve işlemlerini sekteye uğratmak, iş yapamaz hale getirmek ve siz 60 bin Korkuteli'nin menfaatleri yerine, kendi siyasi gelecek ve menfaatlerini önde tutmak için bazı hukuksuz kararlara imza atmışlardır, sırf Ömer İşlek Korkuteli'nin geleceğini düşündüğü için, maalesef bizlere kara bir Mart ayı yaşatmışlardır" dedi.

" Korkuteli'nin değişimi ve gelişimi için 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğim."

Ömer İşlek " Ama bilinmelidir ki; içinde büyüdüğümüz Ülkücü ve Milliyetçi benliğimiz her zaman olduğu gibi, mevzu bahis vatan ve millet ise gerisi teferruattır diyerek, içinde bulunduğumuz bu olumsuz durum ve koşulları görmezden gelerek, Korkuteli'nin geleceğini değiştirecek ve Antalya'nın gözdesi olacak Arasta projelerimizin gerçekleşmesi için birtakım kararlar almamı zaruri kılmış ve beni bu kararları hayata geçirme noktasına getirmiştir. Arasta kentsel dönüşüm projesinin bürokratik iş ve işlemleri 14 ay içerisinde bitmiş, gerekli izinleri alınmış, mimari projeleri çizilmiş, imar planlamaları yapılmakta olup, Sözleşme ve Arasta yapım ihalesi aşamasına 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile gelinmiştir. Ancak son 3 ayda Arasta projesinin bu aşamalara geldiğini bilen CHP, İyi Parti ve Saadet Partili meclis üyeleri ve ilçe teşkilatları, ilçemizdeki sorunsuz yürütülen projemizi çözümsüz hale getirmek için ellerinden geleni yapmışlardır ve bunda da başarılı olmuşlardır. İlçemiz Arasta Projemiz içerisinde kalan pazar yeri ile ilgili çok gerilmiştir " diye konuştu.

"Benim bu meclis ile Arasta Projesi'ni gerçekleştirmem olanaksız hale gelmiştir."

Ömer İşlek, " Korkuteli Belediyesi Meclisi'nin, Arasta Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapım aşamalarında, her ne kadar söz hakkı olmasa da, belediye başkanı olarak bütün ilçenin katılımı ve desteği ile böyle bir projeyi hayata geçirmek dileğimden dolayı, belediyemize Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devredilen yetkileri, Korkuteli Meclisi ile paylaşmış ve hak sahipleri ile yapılacak olan sözleşmeyi ocak ayı meclisine getirmiş idim. Anlayacağınız üzere sadece basit bir sözleşme safhasının bile incelenip onaylanmasını 3 aydır beklemekteyim. Hepimizin şahit olduğu, yaşanan bu olaylardan kaynaklı benim bu meclis ile bu anlamsız siyaset ile şahsi menfaat beklentisi içinde olanlarla, Arasta Projesi'ni gerçekleştirmem olanaksız hale gelmiştir. 23 aydır şahsımın, meclis üyelerimizin ve teşkilatımızın göstermiş olduğu asaletli duruş, her türlü kışkırtma, iftira ve kumpas olaylarına rağmen değişmemiş ve de değişmeyecektir. CHP, İyi Parti ve Saadet Partili Meclis üyelerinde, Korkuteli'nin gelişmesi ve değişmesi için, bu asaletli duruştan eser yoktur, bundan sonra da olmayacağı aşikardır. Bu yaşanan tiyatronun asıl sebebi Pazar yeri değil, ARASTA Projesi'nin yapılmasına engel olunmaktır. Sonuç olarak geldiğimiz bu noktada içinde bulunduğum koşul ve imkanları düşünmeden, vazifemi yerine getirmek ve Korkuteli'mizin kaderini değiştirecek, geleceğini aydınlatacak ve Antalya'nın en büyük 5'inci yatırımı olacak Arasta Projesi'nin bir an önce başlayıp bitmesi adına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Korkuteli Belediyesi'ne vermiş olduğu bütün yetkileri Bakanlığımıza iade ediyorum. Biliyorum, eminim ve inanıyorum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir an önce Arasta projesi yatırımına başlayacak ve bitirecektir. Bugünden itibaren Arasta Projesi'nin hayata geçmesi için şahsım, belediyemiz, meclis üyelerimiz, teşkilatımız ve ekibim, aynı inanç ve azim ile üstümüze düşen bir görev olur ise eksiksiz yerine getirmek için çalışacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir an önce Arasta Projesi inşaatına başlayıp bitirmesi için elinden geleni yapacaktır" dedi.

"Pazaryeri ile ilgili can ve mal güvenliği riski konusu ise riski oluşturanlardadır."

Ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun Pazaryeri alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edilen alanın içindeki bir alan olduğunu belirterek " Bu alanın içerisindeki Pazaryeri olarak adlandırılan bölgenin mahkeme kararı ile de can ve mal güvenliği riski taşıdığına dair karar vardır. Dolayısı ile biraz önce başkanın da dediği gibi Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı ile belediyemizdeki iş ve işleyişle alakalı yetkiyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iade ediyoruz. Dolayısı ile bu bölge ve Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı ile ilgili alakalı sorumluluğumuz kalmadı. Bu saatten sonra Pazaryeri ile ilgili can ve mal güvenliği riski konusu ise riski oluşturanlardadır. Riski oluşturanlara ısrar edenlerdedir " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı