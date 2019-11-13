13.11.2019 21:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:48

Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı

Yemeği yaptıktan sonra komşuya giden kadının evinde yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yemeği yaptıktan sonra yan komşusuna geçen kadının evinde çıkan yangın, mahalleyi duman altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi 100.Sokak No: 22 de bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi.

İddia göre, A.D. isimli kadın fırında yemeği hazırladıktan sonra kısa süreliğine yan komşusuna geçti. Otururken bir anda pencereden evinden çıkan dumanların çıktığını gören kadın büyük panik yaşadı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, korku yaşayan kadına 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA