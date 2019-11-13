Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı
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Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı

Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı Yemeği yaptıktan sonra komşuya giden kadının evinde yangın çıktıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yemeği yaptıktan sonra yan komşusuna geçen kadının evinde çıkan yangın, mahalleyi duman altında bıraktı.

13.11.2019 21:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:48
Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı

Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı

Yemeği yaptıktan sonra komşuya giden kadının evinde yangın çıktı

- 'in ilçesinde yemeği yaptıktan sonra yan komşusuna geçen kadının evinde çıkan yangın, mahalleyi duman altında bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi 100.Sokak No: 22 de bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi.

İddia göre, A.D. isimli kadın fırında yemeği hazırladıktan sonra kısa süreliğine yan komşusuna geçti. Otururken bir anda pencereden evinden çıkan dumanların çıktığını gören kadın büyük panik yaşadı. Hemen itfaiyeye verildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürülürken, korku yaşayan kadına 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı
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