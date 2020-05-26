Korkutan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
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Korkutan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Korkutan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü Bursa'da bayramın 3'cü gününde metruk bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

26.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:07

Korkutan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

BURSA - Bursa'da bayramın 3'cü gününde metruk bir binada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sokağa dökülen mahalle sakinleri sosyal mesafeye unuttuğu görüldü

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi 3.Akbulut Sokak'ta bulunan tek katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan patlamadan dolayı metruk binada yangın çıktı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kısa sürede alevler evi sarmadan mahalle sakinleri yangına müdahale ederken, yangını gören diğer mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlattı. Yangınla ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Korkutan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Kaynak: İHA

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