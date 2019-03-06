Korkutan Kostümlerden Şık Kıyafetlere, İspanya'da Karnaval Vakti

Korkutan Kostümlerden Şık Kıyafetlere, İspanya'da Karnaval Vakti

Yakalanan ve idam edilen bir eşkiyanın ana karakter olduğu Lanz Karnavalı'ndan, XVIII'inci yüzyılı yansıtan kostümleriyle dans eden çiftlere... İspanya'nın dört bir yanında kutlanan karnavallarda eski gelenekler günümüze taşınıyor.

Yakalanan ve idam edilen bir eşkiyanın ana karakter olduğu Lanz Karnavalı'ndan, XVIII'inci yüzyılı yansıtan kostümleriyle dans eden çiftlere... İspanya'nın dört bir yanında kutlanan karnavallarda eski gelenekler günümüze taşınıyor.

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et