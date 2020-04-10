Korkutan Araştırma: Vakaların Sadece Yüzde 6'sını Biliyoruz

Yeni tip koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken virüsle enfekte olmuş yüz binlerce vaka ve virüse bağlı on binlerce ölüm bulunuyor.

Covid-19 ile ilgili yapılan yeni araştırma bir yandan iyi bir yandan da kötü bazı gerçekleri ortaya koydu. İşte detaylar!

Vakaların Çok Küçük Bir Kısmı Biliniyor!

Yeni tip koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken virüsle enfekte olmuş yüz binlerce vaka ve virüse bağlı on binlerce ölüm bulunuyor. Buna karşın ülkeler arasındaki ölüm oranlarında görülen ciddi fark uzmanların bazı sorular sormasına yol açtı.

Örneğin İtalya'da yüzde 11,7 civarlarında olan vaka ölüm oranı, Almanya'da yüzde 1,1 dolaylarında geziniyor.

Göttingen Üniversitesi bünyesinde yapılan yeni bir araştırmaya göre vaka ile enfekte olanların yalnızca yüzde 6 oranındaki küçük bir kısmı tespit edilebiliyor. Bu da farklı ülkelerdeki ölüm oranlarının neden farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Bunun iyi tarafı, gerçekte vaka sayısının çok daha yüksek olması ve ölüm oranlarının buna bağlı olarak çok daha küçük bir seviyeye düşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani gerçek vaka sayısı ile ölüm oranları kıyaslandığında sanılandan daha düşük bir ölüm riski mevcut olabilir.

Bunun kötü tarafı ise vakaların oldukça büyük bir kısmının bilinmemesi ve buna bağlı olarak hastalığın çok daha hızlı bir şekilde yayılma potansiyelinin olduğu.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.