Korkutan "antibiyotik" uyarısı... Türkiye antibiyotik kullanımında birinci

ÇORUM - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, dünyada antibiyotik kullanımında Türkiye'nin birinci olduğunu belirterek, antibiyotiklerin uygun kullanımı noktasında hekimlere ve vatandaşlara büyük görevler düştüğünü söyledi.

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası ve Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Hitit Üniversitesi tarafından "Antibiyotik Kullanımı" konulu bir konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'ndaki konferansı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Dolapçı, öğretim üyeleri, hastane personeli ve öğrenciler izledi.

Antibiyotiklerin dünyada bazı ülkelerin politika üretmelerine neden olacak kadar önemli tedavi araçları olduğunu dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D Başkanı Prof. Dr. Nurcan Baykam, antibiyotiklerin sadece kişiyi değil, yanlış kullanıldığında bütün toplumu ilgilendiren boyutlarının varlığına dikkat çekti.

Tansiyon ilacını fazla kullandığında kişi yan etkilerinden zarar görür ancak başkasının bundan etkilenmeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Baykam, "Oysa antibiyotik yanlış kullanıldığında gelişen dirençle verdiğiniz kişi de mevcut floradaki mikroorganizmalardaki gelişen dirençle o kişi de daha sonra gelişecek enfeksiyonların tedavisinde güçlüğe yol açacağı gibi bütün toplumda da mikro organizmayı dağıtıp dolaysıyla tedavilerde imkansız noktalara geldiğimiz oluyor.

Ülkelerin politikalarında yer almaya başladı. Yanlış kullanımlarla antibiyotikleri etkinliği azalıyor. İşe yarar antibiyotiklerin sayısı azalıyor. Dirençli oldukları mikroorganizmalar artıyor. Bu durumda yeni antibiyotikler gelişsin. Ancak yeni geliştirilen antiboyitik sayısı da azalıyor. Dirençli antibiyotik sayısı artarken buna gereken yeni antibiyotik sayası azalınca kriz sinerjisi ortaya çıkıyor" dedi.

Günümüzde dünyada her yıl 700 bin kişinin antibiyotikle antibiyotikli dirençli bakteriyel infeksiyon hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Baykam, "Gelecekte ne bekliyor bizi. Projeksiyon yapıldığında 2050 yılına kadar 10 milyon kişi hayatını dirençli bakteri enfeksiyonlarıyla kaybedecek. Antibiyotikler bakterileri etkiliyorlar. Antiboyatiklerin etki ettiği grup bakterilerdir.

Antibiyotikler sadece insan hayatını tehdit etmiyor. Tüm dünyada ciddi bir ekonomik kayıplara da neden oluyor. 2050 yılına kadar 100 trilyon dolar ek maliyet yükleyecek. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Sağlık Örgütü ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı herkes bu konuda çalışma içerisinde., Toplumda gördüğümüz basit bir enfeksiyonu bile dirençli olduğu için antibiyotikleri tedavi edilemez noktalar gelişiyor. Hastanede gelişen infeksiyonlar ise bambaşka sorunlar. Antibiyotik direnç toplum sağlığını da ciddi şekilde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Bir çocuk bebek yeni doğan, ne kadar erken antibiyotik kullanmaya başlarsa o kişi o birey o kişi ilerde alerjik hastalıklar, hatta obezite daha ileri gidersek kanserlere zemin hazırlıyor"

Antibiyotiklerin fazla kullanımından kaçınılması için çağrıda bulunan Baykam, "Bir çocuk bebek yeni doğan, ne kadar erken antibiyotik kullanmaya başlarsa o kişi o birey o kişi ilerde alerjik hastalıklar, hatta obezite daha ileri gidersek kanserlere zemin hazılıyor. Antibiyotikler gerektiği gibi kullanılıp gereğinden fazla kullanılmamalı. Uygunsuz antiboyotik kullanımında ülkeler ne durumda. Birincilik herkesi mutlu eder ama burada mutlu olmadığımız bir birincilik var. Doğu Avrupa'da ne yazık ki en fazla antibiyotikin en fazla kullanıldığı ülke Türkiye. Bu 2014 yılında makale yayınlandı. Ama Türkiye antiboyatik kullanımında dünya birincisi. Çok fazla antibiyotik kullanımı var. Bu yeni hareket planı için uyarıdır. Bakanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Bu konuda mevzuatlar yayınlanıyor. Uygun antibiyotik kullanımı adına hem hekimlere hem de halkımıza görevler düşüyor" diye konuştu.

