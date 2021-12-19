Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi

TÜRKİYE genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor. İklim değişikliği nedeniyle ağaçların kuraklığa karşı can çekiştiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi. Bu sene kışın bu çiçeklerin açmış olması meyve üretiminde ciddi bir azalmaya yaşanılacağını gösteriyor. Mesela ileride erikleri çok pahalıya bulabiliriz" dedi.

Türkiye'de ılık kış mevsimini yaşarken, ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Mersin'de, erik ağaçları meyve vermeye başladı. Eskiden sadece yazın çiçek açan ağaçlar, artık iklim değişikliği nedeniyle kışın da çiçek açmaya başladı. Uzmanlarsa ağaçların kışın çiçek açmasını çevre felaketi olduğunu söylüyor.

"KIŞIN AĞAÇLARIN ÇİÇEK AÇMIŞ OLMASI MEYVE ÜRETİMİNDE CİDDİ BİR AZALMAYA YAŞANILACAĞI GÖSTERİYOR"

"BU FELAKETE KARŞI MUTLAKA ÖNLEM ALMAMIZ LAZIM"