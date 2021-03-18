Korkut ve Malazgirt'te kar etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Korkut ve Malazgirt'te kar etkili oldu

18.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:01
Korkut ve Malazgirt'te kar etkili oldu

Muş'un Korkut ve Malazgirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Muş'un Korkut ve Malazgirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Korkut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Türkan Şoray Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Caner Erkin Metin Oktay Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korkut ve Malazgirt'te kar etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:02:34. #1.14#
title