Korkut ve Malazgirt'te kar etkili oldu
18.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:01
Muş'un Korkut ve Malazgirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Muş'un Korkut ve Malazgirt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Korkut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin