'KORKUT'un üretimi hızla devam ediyor

12.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:59

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemlerinin seri üretimi devam ediyor. KORKUT, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirildi.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemlerine yönelik gelişmeleri şu ifadelerle paylaştı:



"Son teslimatlarla toplamda 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemini TSK'ya teslim ettik. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği KORKUT, hava savunma kabiliyetlerimizi daha ileriye taşımamıza katkı sağladı. KORKUT, KOBİ ve yan sanayimize yeni yetenekler kazandırdı. KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasını etkin şekilde gerçekleştirmek üzere SSB tarafından yürütülen geliştirme projesi kapsamında Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. KORKUT Seri Üretim Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile Aselsan arasında 19 Mayıs 2016 tarihinde imzalandı. KORKUT sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimat Mart 2019'da yapılırken son teslimatlarla birlikte toplamda 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi TSK'ya teslim edildi. KORKUT Projesi, Türkiye'nin hava savunma alanındaki yeteneklerinin daha ileri bir noktaya taşınmasını ve bu alanda pek çok yeni teknolojinin kazanılmasını sağladı. KORKUT ve 35 milimetre Parçacıklı Mühimmat "ATOM" ile birlikte Türkiye dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak sahip hale geldi. KORKUT Projesi'nde çok sayıda yerli kuruluş önemli görevler alırken, bu proje ile birlikte KOBİ'lere ve yan sanayi firmalarına iş hacmi oluşturulup yeni yetenek ve altyapılar kazandırıldı."



KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin genel özellikleri ise şu şekilde:



"Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda dağıtık bir mimariye sahip olan KORKUT sisteminde her bir takım, birbirlerine telsizle bağlı 3 adet Silah Sistemi Aracı (SSA) ve bir adet Komuta Kontrol Aracı'ndan (KKA) oluşuyor. Her bir Silah Sistemi Aracı; stabilize İnsansız Silah Kulesi, KORKUT sistemi için özel olarak geliştirilen 3 Boyutlu Takip Radarı, Elektro-Optik Sensör Paketi ve yüksek atım hızına sahip çift namlulu 35 milimetre silah sistemine sahip. Komuta Kontrol Araçlarında ise 3 Boyutlu (3D) Arama Radarı ile TV Kamera, Termal Kamera ve Lazer Mesafe Ölçerden oluşan Elektro-Optik Sensör Paketi bulunuyor.



KORKUT; klasik tipte mühimmata ilave olarak yine Aselsan tarafından geliştirilen 35 milimetre Parçacıklı Mühimmatı (ATOM) atma kabiliyetine de sahipken alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterler gibi klasik hava tehditlerinin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı da en etkili şekilde icra etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA