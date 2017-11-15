Korkut Kaymakamı Fetö'den Açığa Alındı
MUŞ'un Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)soruşturması kapsamında açığa alındı.
MUŞ'un Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)soruşturması kapsamında açığa alındı.
Yaklaşık 3 yıl önce Korkut'ta göreve başlayan ve zaman zaman Muş Vali Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Kaymakamı Abdulgani Mağ'a, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındığına dair tebliğin sabah saatlerinde yapıldığı öğrenildi. Yapılacak adli ve idari soruşturma sonrasında Kaymakam Mağ'ın göreve dönüp dönmeyeceğinin netlik kazanacağı belirtildi.
- Muş